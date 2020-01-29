29 Ocak 2020, Çarşamba
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Mariano Galatasaray'da kaldı
Galatasaray'da ilk yarının ardından gözden çıkarılan Mariano, İttifak Holding Konyaspor maçında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı takımda kaldı.
29.01.2020
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