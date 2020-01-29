Levent Tüzemen: Galatasaray Arda Turan'ı alırsa şaşırmam

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Ana Haber'de Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği ancak yönetimin veto ettiği Arda Turan ile ilgili, "Galatasaray, Arda Turan'ı açıklarsa şaşırmam" ifadelerini kullandı.