29 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray'ın zirve planı
Galatasaray Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Teknik Direktörü Fatih Terim, derbiye kadar zirveyle aralarında olan 8 puanlık farkın azalacağına inanıyor.
29.01.2020
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