20 Temmuz 2019, Cumartesi

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Marcao: "Zor bir maç oynadık"

Galatasaray'ın Leipzig'e 3-2 yenildiği hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulunan Marcao, zor bir rakibe karşı zor bir maç oynadıklarını söyledi ve "Hazırlık kampı daha yeni başladı. İyi oynadığımız anlar da oldu ama maalsef kaybettik. Zaman ilerledikçe takım olarak daha iyiye gideceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
20.07.2019

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