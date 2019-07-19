Falcao, Galatasaray yolunda

Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao ile prensip anlaşmasına vardı. Kolombiyalı golcü için Haziran ayından bu yana nabız yoklayan sarı kırmızılı kulüp, 8.5 milyon euro'luk ücretinin yarısını sponsorlar aracılığıyla ödemeyi planlıyor.