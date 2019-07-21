Galatasaray'da Falcao mesaisi

Galatasaray bir süredir renklerine bağlamak için uğraş verdiği Falcao için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı yönetim Kolombiyalı yıldız için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Aslan'ın Falcao için yıllık 6 milyon euro önerdiği öğrenildi.