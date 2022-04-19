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Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı!

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesi 10. Asliye Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararı verdi. Sarı kırmızılılarda, 30 Nisan’daki seçim gerçekleşmeyecek. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Nisan 2022 | 12:58
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