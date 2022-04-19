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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray başkan adaylarına sert sözler! Dalga geçiyorsunuz"

Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı geldi. Eğer bu karar kaldırılmazsa 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçim iptal edilecek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, başkan adaylarını sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Giremeyeceğiniz seçime aday oluyorsunuz. Bundan haberi olmayan insanlar Galatasaray'ı yönetmeye adaylar. Burak Elmas şimdi devam ediyorum diyor ama Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de adayız diyorlar. Peki Galatasaray ne oluyor? Milyonlarca taraftar ne oluyor? Her şeyiyle dalga geçtiğiniz taraftarlardan ekonomik olarak destek isteyeceksiniz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Nisan 2022 | 16:26
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