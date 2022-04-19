GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray başkan adaylarına sert sözler! Dalga geçiyorsunuz"
Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı geldi. Eğer bu karar kaldırılmazsa 30 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü seçim iptal edilecek. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, başkan adaylarını sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Giremeyeceğiniz seçime aday oluyorsunuz. Bundan haberi olmayan insanlar Galatasaray'ı yönetmeye adaylar. Burak Elmas şimdi devam ediyorum diyor ama Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de adayız diyorlar. Peki Galatasaray ne oluyor? Milyonlarca taraftar ne oluyor? Her şeyiyle dalga geçtiğiniz taraftarlardan ekonomik olarak destek isteyeceksiniz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Torrent'i G.Saray'da tutacak tek ihtimal! 19 Nisan 2022 | 12:00
01:21
Adaylarına sert sözler! Dalga geçiyorsunuz" 19 Nisan 2022 | 12:00
02:06
Mahkemeden Galatasaray kongresine tedbir kararı! 19 Nisan 2022 | 12:00
00:59
Çarpıcı Torrent yorumu! "12 saat Florya'da ne yapıyor?" 19 Nisan 2022 | 12:00
02:17
Flaş Torrent sözleri! "Ruh hali iyi değil" 19 Nisan 2022 | 12:00
00:33
Aslan penaltı beklemişti... Devam kararı doğru mu? 18 Nisan 2022 | 12:00
03:52
Kırmızı'dan önemli açıklamalar! "Af dileriz" 18 Nisan 2022 | 12:00
00:31
Torrent'e şok ifadeler! "Masal anlatıyor" 18 Nisan 2022 | 12:00