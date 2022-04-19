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GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı Domenec Torrent yorumu! "12 saat Florya'da ne yapıyor?"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Domenec Torrent ile ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Çorlu, "Torrent 12 saat Florya'da olduğunu söylüyor. Ne yapıyor acaba çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Nisan 2022 | 08:59
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