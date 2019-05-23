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Liderlik rekoru artık Galatasaray'ın

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını ​Fenerbahçe'den devraldı.
23.05.2019

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