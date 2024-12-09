Levent Tüzemen'den Rey Manaj'a sert sözler!
Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaraylı Barış Alper'e yaptığı faul gerekçesiyle Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj'ı sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:14
Tüzemen'den Rey Manaj'a sert sözler! 09 Aralık 2024 | 12:00
00:19
TFF'den flaş Turgut Doman kararı 08 Aralık 2024 | 12:00
00:10
İşte Barış'ın son hali! Stadyumu böyle terk etti 08 Aralık 2024 | 12:00
00:44
Özbek'ten suç duyurusu! 06 Aralık 2024 | 12:00
02:15
İbrahim Hatipoğlu'dan, Acun Ilıcalı açıklaması! 06 Aralık 2024 | 12:00
00:58
Abdülkerim'den kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre 02 Aralık 2024 | 12:00
04:57
Dursun Özbek'ten sert sözler! "Bu akşam anladık ki..." 01 Aralık 2024 | 12:00
07:44
Turan'dan Buruk'a flaş yanıt! "G.Saraylıyım ama..." 01 Aralık 2024 | 12:00