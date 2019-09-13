Erman Toroğlu'ndan Falcao yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında çıkan Radamel Falcao ile ilgili "Falcao'nun kumaşı belli, çok seri karar veriyor" dedi.