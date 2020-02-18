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Lemina'dan Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina'nın durumu belli oldu. Gabonlu futbolcu, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeycek.
18.02.2020

Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisi öncesi Lemina şoku!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan yıldız futbolcudan sarı kırmızılı teknik heyete kötü haber geldi.

Derbide forma giyemeyecek olan Lemina'nın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina'nın yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adale grubu ve fasyasında orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Lemina'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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