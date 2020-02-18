Galatasaray şampiyonluk yarışına dahil oldu
Devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada giren Galatasaray, ikinci yarının ilk 5 haftasında puan farkını eriterek şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.
İkinci yarıdaki 5 müsabakada kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor ile 2 puanlık farkı kapatıp 3 puan öne geçti. İlk yarıyı 3 puan gerisinde kapattığı Beşiktaş ile 6 puanlık fark yakalayan Galatasaray, 4 puan geride olduğu Fenerbahçe'ye ise 4 puanlık fark attı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Demir Grup Sivasspor ile olan 10 puanlık farkı da kapatarak averajla rakibinin önüne geçerken Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı da 1'e düşürdü.
Galatasaray, ilk yarının ilk 5 haftasına göre ikinci devrede 8 puan daha fazla aldı.
Sezonun ilk 5 haftasında Denizlispor'a yenilip, Konyaspor ve BtcTurk Malatyaspor ile berabere kalarak 8 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarını üçer puanla kapatmıştı. İkinci yarıya iyi giren Galatasaray, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerek ilk yarıdaki puan kayıplarını telafi etti.
Fatih Terim'in öğrencileri, sezonun ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü.
İlk yarının ilk 5 maçında 6 gol atıp kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki aynı süreçte 13 gol atıp sadece 2 gol yedi. Galatasaray, ilk yarıda 12 müsabakada bulduğu gol sayısına ikinci yarıda 5 karşılaşmada ulaştı.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...