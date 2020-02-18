Galatasaray şampiyonluk yarışına dahil oldu

Galatasaray sezonun ikinci yarısındaki performansıyla zirve yarışında "ben de varım" dedi. BtcTurk Yeni Malayyaspor'u 1-0'la geçen sarı kırmızılılar, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Ligde art arda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenen Fatih Terim'in ekibi, puanını 42'e çıkararak 22. haftayı bir maçı eksik lider Trabzonspor'un 2 puan gerisinde üçüncü sırada kapattı.

Devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada giren Galatasaray, ikinci yarının ilk 5 haftasında puan farkını eriterek şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

İkinci yarıdaki 5 müsabakada kayıp yaşamayan sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor ile 2 puanlık farkı kapatıp 3 puan öne geçti. İlk yarıyı 3 puan gerisinde kapattığı Beşiktaş ile 6 puanlık fark yakalayan Galatasaray, 4 puan geride olduğu Fenerbahçe'ye ise 4 puanlık fark attı. Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, Demir Grup Sivasspor ile olan 10 puanlık farkı da kapatarak averajla rakibinin önüne geçerken Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı da 1'e düşürdü.

Galatasaray, ilk yarının ilk 5 haftasına göre ikinci devrede 8 puan daha fazla aldı.

Sezonun ilk 5 haftasında Denizlispor'a yenilip, Konyaspor ve BtcTurk Malatyaspor ile berabere kalarak 8 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ve Kasımpaşa müsabakalarını üçer puanla kapatmıştı. İkinci yarıya iyi giren Galatasaray, ilk 5 haftayı galibiyetle geçerek ilk yarıdaki puan kayıplarını telafi etti.

Fatih Terim'in öğrencileri, sezonun ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü.

İlk yarının ilk 5 maçında 6 gol atıp kalesinde 6 gol gören sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki aynı süreçte 13 gol atıp sadece 2 gol yedi. Galatasaray, ilk yarıda 12 müsabakada bulduğu gol sayısına ikinci yarıda 5 karşılaşmada ulaştı.