Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mario Lemina Club Brugge maçı ve performansıyla ilgili Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
Golsüz sona eren Club Brugge sınavını değerlendiren Lemina, "Sampiyonlar Ligi'nde zor bir gruptayız. Brugge deplasmanı da kolay değildi. Deplasmanda yenilmemek önemliydi. Şimdiden ilk iki şansımız için yorum yapamam. Maç maç bakacağız. bu grupta sürpriz yapacak kalite ve potansiyele sahibiz." dedi.
Formunun her geçen gün daha iyiye gittiğine vurgu yapan 26 yaşındaki futbolcu, "Hazırlık kampı geçirmedim. bu nedenle fiziksel olarak zorlanmam normal ama her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacağım. 10 gün içinde tamamen hazır hale geleceğim" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe derbisi hakkındaki görüşleri sorulan Mario Lemina "Galatasaray- Fenerbahçe rekabetini buraya gelmeden önce de biliyordum. Derbiyi heyecanla bekliyorum. Zaten Brugge maçı sonrasında soyunma odasında aramızda bu maçı konuşmaya başladık. Atmosfer ateşli olacak. bazen spor dışına çıkan olaylar da oluyor, bunun farkındayım ama derbide elimizden geleni yapıp galip geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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