21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

"Derbide avantajlı taraf Galatasaray"

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu.
21.09.2019

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ardından Takım Oyunu programında flaş açıklamalarda bulundu. Turhan, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde avantajlı taraf Galatasaray." ifadelerini kullandı.

Derbide avantajlı taraf Galatasaray "Derbide avantajlı taraf Galatasaray" 21.09.2019
Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması Lemina'dan flaş Fenerbahçe açıklaması 21.09.2019
Falcao: Daha iyi olacağız Falcao: Daha iyi olacağız 21.09.2019
Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli Emre Bol: Fatih Terim'e yine ceza verilmeli 20.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Bize saldıran olursa... Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap: Bize saldıran olursa... 20.09.2019
Andone'den olay Falcao sözleri Andone'den olay Falcao sözleri 20.09.2019
Belçika basını beraberliği yorumladı Belçika basını beraberliği yorumladı 20.09.2019
Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk Galatasaray'dan 17 sonra bir ilk 20.09.2019
Emre, Lemina ve Feghouli A Spor'a konuştu Emre, Lemina ve Feghouli A Spor'a konuştu 19.09.2019
Abdurrahim Albayrak: Sahada iyi mücadele ettik Abdurrahim Albayrak: Sahada iyi mücadele ettik 19.09.2019
Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı Abdurrahim Albayrak Diagne ile böyle şakalaştı 19.09.2019
Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım 19.09.2019
Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek "Ali Koç'un hedefi Fatih Terim'i tahrik etmek" 18.09.2019
Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız Fatih Terim: Her geçen gün daha iyi olacağız 18.09.2019
Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap! Fatih Terim'den Ali Koç'a flaş cevap! 18.09.2019
Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil "Club Brugge Galatasaray kalitesinde bir takım değil" 18.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin golü öncesi korner var mı ? İşte o anlar...
İşte Fenerbahçe-Ankaragücü maçından kareler
Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok sakatlık
Abdullah Avcı'ya göre Beşiktaş'taki düşüşün 5 sebebi!
Galatasaray'ın yıldız isme yaptığı teklif resmen açıklandı! "3 katını önerdiler"
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor kafilesi açıklandı! Üç yıldız kadroda yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör