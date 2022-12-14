Lazio maçını böyle yorumladı! "Galatasaray'ın asıl problemi..."
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı maça dair konuşan Aktan, "Galatasaray pozisyona girmekte zorlanmadı ama topu içeriye atacak adam sıkıntısı vardı" ifadelerini kullandı.
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