Lazio Galatasaray maçı öncesi çarpıcı Muslera tespiti! "Eğer gününde olursa..."

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. hafta ve son maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım sahadan puan veya puanla ayrılması durumunda grubu lider tamamlayıp son 16'ya katılım sağlayacak. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Lazio-Galatasaray maçı öncesi Cimbom'un durumunu değerlendirdi. Karaman, "Muslera gününde olursa Galatasaray sahada istediğini alarak grubu lider kapatarak gruptan çıkacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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