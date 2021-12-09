GALATASARAY HABERLERİ: Çarpıcı Galatasaray yorumu! "3 kaliteli oyuncusu var ama..."

A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Son Sayfa programında Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi. Yılmaz, "Sezon başından beri üç kaliteli oyuncusu var ama sürekli değişen bir forvet hattı var Galatasaray'ın. Bir oyuncudan hala net olarak randıman alamadı hoca" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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