Konyaspor - Galatasaray maçında Muslera'nın tepkisi dikkat çekti!
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz'dan dikkat çeken sözler geldi. Korkmaz, "Sehić'in yaptığı harekete Muslera'nın gösterdiği reaksiyon, hâlâ Galatasaray'ın içinde rehavete kapılmış bir takımdan daha fazlası olduğunu gösteriyor." ifadelerinde bulundu. GS SPOR HABERLERİ
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