Erman Toroğlu'dan Icardi'ye sert eleştiri: Galatasaray 1 kişi eksik oynadı!
Süper Lig'in 26. hafta maçında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Icardi’nin performansını değerlendiren usta yorumcu, Galatasaray’ın 1 kişi eksik oynadığını ifade etti. İşte o açıklamalar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Toroğlu'dan Icardi'ye sert eleştiri! 17 Mart 2023 | 12:00
01:18
Toroğlu: G.Saray deplasmanda rahat oynuyor! 17 Mart 2023 | 12:00
02:38
İşte Konyaspor - G.Saray maçına dair tüm detaylar! 17 Mart 2023 | 12:00
01:28
Yıldız isme büyük övgü! "Joker olacak" 17 Mart 2023 | 12:00
07:15
Selçuk İnan'dan G.Saray açıklaması! 16 Mart 2023 | 12:00
01:17
G.Saray'da Muslera varsa sorun yok! 16 Mart 2023 | 12:00
25:28
Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği sözleri! 15 Mart 2023 | 12:00
02:45
Okan Buruk Konyaspor maçında stoperde kimi oynatacak? 15 Mart 2023 | 12:00