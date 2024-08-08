İlkay Gündoğan'dan transfer iddialarına yanıt!
Son dakika haberleri: İstanbul'a gelen tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...
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