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Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında sahne alacak sarı-kırmızılılar, bu mücadeleyi kazanıp en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 2 maç fazlasıyla 12 puan fark atmak istiyor. Yeşil-beyazlılar ise kötü gidişine 'dur' demek istiyor. Peki; Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Konyaspor - G.Saray maçına dair tüm bilgileri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

17 Mart 2023 | 16:33
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