GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Galatasaray deplasmanda rahat oynuyor!
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Galatasaray deplasmanda daha rahat oynuyor. Çünkü rakipler Galatasaray'ın üstüne geliyor. Galatasaray iyi top kullanan futbolcuları var. 2 dakika, 3 dakika, bunu yaptıkları zaman o kaliteli oyuncular rakibe üstünlük sağlıyor. Galatasaray 2'yi bulursa rahatlar." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri
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