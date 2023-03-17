Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Joker görevi görecek"
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Victor Nelsson, kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Danimarkalı stoperin yerine Kaan Ayhan'ın oynanması beklenirken, A Spor yorumcusu Mehmet Özcan bu durumu değerlendirdi. Özcan, "Kaan Ayhan joker görevi görecek." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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