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Galatasaraylı yıldıza büyük övgü! "Joker görevi görecek"

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda arabam.com Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımda Victor Nelsson, kart cezalısı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Danimarkalı stoperin yerine Kaan Ayhan'ın oynanması beklenirken, A Spor yorumcusu Mehmet Özcan bu durumu değerlendirdi. Özcan, "Kaan Ayhan joker görevi görecek." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

17 Mart 2023 | 13:20
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