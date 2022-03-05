GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Domenec Torrent yorumu: 'Guardiola'nın çaycısı dediler'
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Konysapor'a konuk oluyor. Ligde son iki maçından galip çıkan sarı kırmızılı kulüp serisini devam ettirmek ve tırmanışını sürdürmek istiyor. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, teknik direktör Domenec Torrent hakkında konuştu. Dindar, "Guardiola'nın çaycısı falan dediler. Guardiola yanında çaycı diye bulundurmaz ve İngiliz medyasına en iyi dostlarından birisinin Galatasaray'ın hocası olduğunu söylemezdi. Guardiola'nın yanında herkes yardımcı da olamaz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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