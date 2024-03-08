Kırmızı görmeli miydi? Erman Toroğlu Olawoyin'in Torreira'ya müdahalesini değerlendirdi
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Mücadelede Olawoyin'in Torreira'ya yaptığı müdahaleyi A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte detaylar...
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