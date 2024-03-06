GALATASARAY HABERLERİ- Okan Buruk'a övgü dolu sözler! "Cesur karar almakta...
Galatasaray'da Okan Buruk'un performansı dikkat çekiyor. A Spor yorumcusu Şenol Ustaömer başarılı hoca için, "Genelde başarılı olan hocaların çoğunu incelediğimizde, oyuncuları birçok mevkide oynatarak verim alıyorlar. Okan Buruk’ta bu sene bariz bir şekilde görülmeye başladı. Başarılı olan hocalar daha cesur karar almakta imtina etmiyorlar." İfadelerini kullandı.
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