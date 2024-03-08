Erman Toroğlu Galatasaray'ın 2. golünden önceki pozisyonu yorumladı!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında attığı 2. golü yorumladı. Toroğlu, Derrick Köhn'ün golden önce faul yaptığını belirtti. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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