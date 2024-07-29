"Kimseye ihtiyacı yok" Flaş Galatasaray sözleri!
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılı takım için A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:57
"Kimseye ihtiyacı yok" Flaş Galatasaray sözleri! 29 Temmuz 2024 | 12:00
01:24
"Galatasaray için olması gereken bir transfer! "Dikkat çeken yorum 28 Temmuz 2024 | 12:00
02:01
"Galatasaray turnayı gözünden vurdu" O isimden dikkat çeken yorum 25 Temmuz 2024 | 12:00
02:32
Dursun Özbek'ten olimpiyat sözleri! "Hepsinden madalya bekliyorum" 23 Temmuz 2024 | 12:00
10:21
Doue ve Wendel'de son durum ne? 21 Temmuz 2024 | 12:00
01:12
BAY neden İngiltere'ye gitti? 21 Temmuz 2024 | 12:00
00:08
Taraftarlardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 20 Temmuz 2024 | 12:00
13:19
Okan Buruk'tan sağ bek ve orta saha sözleri! 18 Temmuz 2024 | 12:00