Video Galatasaray Videoları "Kimseye ihtiyacı yok" Flaş Galatasaray sözleri!

"Kimseye ihtiyacı yok" Flaş Galatasaray sözleri!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılı takım için A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

29 Temmuz 2024 | 09:05
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:57
"Kimseye ihtiyacı yok" Flaş Galatasaray sözleri! 29 Temmuz 2024 | 12:00
01:24
"Galatasaray için olması gereken bir transfer! "Dikkat çeken yorum 28 Temmuz 2024 | 12:00
02:01
"Galatasaray turnayı gözünden vurdu" O isimden dikkat çeken yorum 25 Temmuz 2024 | 12:00
02:32
Dursun Özbek'ten olimpiyat sözleri! "Hepsinden madalya bekliyorum" 23 Temmuz 2024 | 12:00
10:21
Doue ve Wendel'de son durum ne? 21 Temmuz 2024 | 12:00
01:12
BAY neden İngiltere'ye gitti? 21 Temmuz 2024 | 12:00
00:08
Taraftarlardan Boey'e 'Geri dön' çağrısı! Verdiği yanıt olay oldu 20 Temmuz 2024 | 12:00
13:19
Okan Buruk'tan sağ bek ve orta saha sözleri! 18 Temmuz 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN