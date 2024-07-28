"Galatasaray için olması gereken bir transfer! "Dikkat çeken yorum
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hzırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha için birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar için A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'ten o isme dikkat çekti. İşte detaylar..
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