Kerem Demirbay'dan derbi sözleri! "Biz görevimizi yaptık"
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Demirbay, mücadele sonrası fotomac.com.tr editörü Mesut Erkam Şahin'in Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili sorduğu soruyu yanıtladı.
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