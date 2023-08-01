Kerem Demirbay transferi resmen açıklandı!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray uzun süredir gündemde olan Kerem Demirbay ile anlaşmaya vardı. Galatasaray şu ana kadar kadrosunu Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendiren sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan'ın bonservisini almıştı.
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