Galatasaray'da o isim için flaş yorum!
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde gündem olan Günay Güvenç için A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar'dan dikkat çeken sözler geldi. GS SPOR HABERLERİ
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