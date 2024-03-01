Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı! İşte o görüntüler
Galatasaray'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçı sonrası trafikte bir kişiyle tartışma yaşadı. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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