Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Galatasaray iyi değil"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadele sonrası sarı-kırmızılıların durumunu değerlendirdi. Toroğlu, "Sparta Prag'dan ilk 2 sonra 4 yediniz, bugün 5 olurdu. Galatasaray iyi değil. Şampiyonlar Ligi'ne büyük havalarla girdiler oradan elenmeleri takımın kimyasını bozdu." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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