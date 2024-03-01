Galatasaray'da Zaha ve Tete'ye sert eleştiri!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Wilfried Zaha ve Tete'yi eleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
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