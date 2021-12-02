Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamak istiyorum

Galatasaray Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncu, 2026'ya kadar sarı kırmızılı formayı terletecek. Kerem, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Uzun yıllar Galatasaray’a en güzel şekilde katkı verip, şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dedi.

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