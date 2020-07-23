Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da!

Galatasaray, sezon sonunda 24Erzincanspor ile sözleşmesi bitecek Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. Kaplan, "Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcuya sarı-kırmızılılar sırasıyla 700, 750, 800 ve 850 bin TL ödeyecek" ifadelerini kullandı.

ABONE OL