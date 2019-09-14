14 Eylül 2019, Cumartesi
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Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum." dedi.
14.09.2019
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