Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özdeş, "Maçın biraz daha fazla 0-0 gitmesi gerekiyor ki biz geniş alan takımıyız. Kötü sonuçlar aldık ama ben oynanan oyundan memnunum. Böyle devam edersek kazanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Galatasaraylı oyuncuları da kutluyorum." dedi.