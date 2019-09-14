Falcao golle başladı

Galatasaray Süper Lig'de 4.haftanın açılış maçında Kasımpaşa'yı yeni transferi Radamel Falcao'nun golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sarı-kırmızılılar 3 puanı Falcao'nun 38.dakikada attığı tek golle aldı. Bu sonucun ardından Galatasaray 7 puana yükselirken, Kasımpaşa 1 puanda kaldı. Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisi de 38 maça çıktı. Bu arada Galatasaray - Kasımpaşa maçını Türk Telekom Stadyumu'nda 43.472 seyirci izledi.