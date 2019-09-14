Fatih Öztürk: Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı

Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk, Galatasaray maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın kendilerie karşı fazla pozisyon yakalayamadığını söyleyen Öztürk, "Falcao gibi futbolcuları ligimizde görmek keyif verici. Kendisini tebrik ederim, ilk golünü bana attı." ifadelerini kullandı.