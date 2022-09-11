Kasımpaşa - Galatasaray maçı sonrası Emin Bayram: Bu sene şampiyon olmak istiyoruz!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Maçtan sonra sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Emin Bayram, önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, "Hoca görev verdiği sürece elimden geleni yapacağım. Taraftarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bizi her yerde destekliyorlar, böyle devam etsinler biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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