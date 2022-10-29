Video Galatasaray Videoları Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı eleştiri!

Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı eleştiri!

Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'ü 2-0'la geçti. Maçın ardından ise A Spor yorumcusu Suat Umurhan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Galatasaray'ın Karagümrük 10 kişi kalana kadar pozisyonu olmadı. Çok sıkıcı bir maç oldu." dedi.

29 Ekim 2022 | 09:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:22
Maç sonunda sert eleştiri! "Çok sıkıcı bir maç..." 29 Ekim 2022 | 12:00
01:59
Erman Toroğlu Karagümrük-Galatasaray maçındaki kritik pozisyonu yorumladı: Karar doğru! 28 Ekim 2022 | 12:00
03:24
Toroğlu kırmızı kart pozisyonunu yorumladı! 28 Ekim 2022 | 12:00
05:01
Toroğlu: Verilen kırmızı enteresan! 28 Ekim 2022 | 12:00
02:42
G.Saray Karagümrük'e konuk oluyor! İşte maç öncesi son durum 28 Ekim 2022 | 12:00
00:50
Yönetim harekete geçti! Abdülkerim Bardakcı... 28 Ekim 2022 | 12:00
00:58
Oyuncuları böyle eleştirdi! "Beni rahat bıraksınlar diyen..." 27 Ekim 2022 | 12:00
00:45
Galatasaray'da olay yaratan iddia! "Florya'da köstebek var..." 27 Ekim 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN