Karagümrük - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı eleştiri!
Galatasaray Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'ü 2-0'la geçti. Maçın ardından ise A Spor yorumcusu Suat Umurhan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Umurhan, "Galatasaray'ın Karagümrük 10 kişi kalana kadar pozisyonu olmadı. Çok sıkıcı bir maç oldu." dedi.
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