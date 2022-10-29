GALATASARAY HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! "Dünya Kupası arasında en çok ihtiyacı olan takım Galatasaray"
A Spor yorumcusu Ümit Aktan, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Aktan, "Ligimizde 5 hafta ara verilecek. Bu arayı istemeyen tek takım Fenerbahçe. Bu araya en çok ihtiyacı olan tek takım ise Galatasaray" ifadelerini kullandı.
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