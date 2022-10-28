Erman Toroğlu Karagümrük-Galatasaray maçındaki kritik pozisyonu yorumladı: Karar doğru!
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar, zorlu maçın 52. dakikasında Victor Nelsson'un golü iptal edildi. Ancak Aslan'ın kaydettiği gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Hakem Bahattin Şimşek VAR'a çağrıldı ve pozisyonu izleyip iptal kararı verdi. Kritik pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte o sözler…
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