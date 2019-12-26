26 Aralık 2019, Perşembe

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Kadewere'den Galatasaray'a yeşil ışık

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelmesi gündemde olan Fransa 2. Lig takımlarından Le Havre'nin golcüsü Kadewere, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
26.12.2019

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