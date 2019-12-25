25 Aralık 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Galatasaray'a transferi konuşulan Arda Turan, Instagram hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.
25.12.2019

Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim'in elini öpen Arda, yuvaya dönüş hazırlığı yapıyor.

Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.

Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı 25.12.2019
Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi Galatasaray'da Antalyaspor mesaisi 25.12.2019
Galatasaray'da rota Alex Teixeira Galatasaray'da rota Alex Teixeira 25.12.2019
Mariano Galatasaray'a vedaya hazırlanıyor Mariano Galatasaray'a vedaya hazırlanıyor 25.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Saracchi'de işlem tamam Saracchi'de işlem tamam 25.12.2019
Arda Turan'dan flaş hamle Arda Turan'dan flaş hamle 25.12.2019
Atalay Babacan ve Mustafa Kapı F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Atalay Babacan ve Mustafa Kapı F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 24.12.2019
Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sevmiyor "Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sevmiyor" 24.12.2019
Evren Turhan: Galatasaray yine şampiyon olacak Evren Turhan: Galatasaray yine şampiyon olacak 24.12.2019
Emre Mor ocakta yolcu Emre Mor ocakta yolcu 23.12.2019
Galatasaray çöküşte Galatasaray çöküşte 23.12.2019
Galatasaray'da Falcao kayıp Galatasaray'da Falcao kayıp 23.12.2019
Galatasaray'a Ben Arfa iddiası Galatasaray'a Ben Arfa iddiası 23.12.2019
G.Saray'a iki bomba transfer birden! Biri ocakta diğeri sezon sonu G.Saray'a iki bomba transfer birden! Biri ocakta diğeri sezon sonu 23.12.2019
Fatih Terim: Hayal kırıklığı yaşıyorum Fatih Terim: Hayal kırıklığı yaşıyorum 21.12.2019
Fatih Terim istifa edecek "Fatih Terim istifa edecek" 21.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı
Beşiktaş'tan Galatasaraylıları kızdıracak transfer! Fatih Terim'in gözdesiydi...
Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Club Brugge'den Galatasaray'a şok teklif! Mbaye Diagne...
Galatasaray transferde gözünü kararttı! 9 yıldız birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör