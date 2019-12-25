25 Aralık 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı
Galatasaray'a transferi konuşulan Arda Turan, Instagram hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.
25.12.2019
Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim'in elini öpen Arda, yuvaya dönüş hazırlığı yapıyor.
Devre arasında Galatasaray'a transfer olması beklenen Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı 'Aslan Kral' paylaşımıyla bu iddiaları güçlendirdi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Saracchi'de işlem tamam
- TFF VAR kayıtlarını açıklayacak mı?
- Maksimum Spor - 23/12/2019
- Ozan Tufan Diyarbakırlı öğrencileri sevindirdi
- Ndiaye adım adım Trabzonspor'a
- Galatasaray'da rota Alex Teixeira
- Canlı yayında açıkladı! "Ersun Yanal vazgeçti"
- Rebocho kulübeye N'Koudou 11'e
- Sabah Sporu - 25/12/2019
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı