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Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Galatasaray'a transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, adı sarı-kırmızılı takımla anılan Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın transferleriyle ilgili konuştu.
28.03.2021
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