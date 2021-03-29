Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray kazanır, Beşiktaş kaybederse..."

Süper Lig'in 31 hafta geride kaldı ve Süper Lig milli araya girdi. 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, Hatayspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'ın bay geçeceği haftayle birlikte Süper Lig'de kalan fikstürü de değerlendiren A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, "Galatasaray Hatayspor'u yenerse ve bay geçtiği hafta Beşiktaş kaybederse en avantajlı takım olur" ifadesine yer verdi. İşte o sözler...

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